Андрей Филатов: «В борьбе нервов Непомнящий оказался сильнее Лижэня. Это большой успех на старте матча»
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал победу Яна Непомнящего большим успехом.
Во второй партии матча за шахматную корону Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера Дин Лижэня. После двух партий счет 1,5:0,5 в пользу российского шахматиста.
«Блестящий результат, уверенная победа Яна. Сдали нервы у китайского шахматиста.
В борьбе нервов российский гроссмейстер оказался сильнее. Это большой успех на старте матча», – сказал Филатов.
Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»
Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена
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