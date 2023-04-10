Непомнящий о победе над Лижэнем: «Первыми поздравят родители и друзья. Я не сосредоточен на соцсетях и времени в телефоне»
Ян Непомнящий рассказал, как сложилась для него вторая партия матча за шахматную корону.
В этой партии Непомнящий обыграл своего соперника – китайца Дин Лижэня.
«Почувствовал влияние Раппорта. Хитрый ход с идеей, однако я перешел к ферзевому гамбиту. В итоге это привело меня к комфортной знакомой позиции. Дальше расположил фигуры в центре, и все дальнейшее происходило само собой.
Полагаю, первыми меня поздравят родители и друзья. При этом я не сосредоточен на соцсетях и времени в телефоне.
Ничего нет страшного, если удобно размышлять над ходами в комнате отдыха. Сам часто во время матча в Дубае проводил время там. В комнате есть время что‑то перекусить. Вернее, вопрос – стоит ли ограничить время пребывания в комнате.
В какой момент окончательно решился исход партии? После хода слоном на d6 все стало очевидно для меня. Продвижения пешки было не избежать. Далее я просто продвигался в центр. Вот и все», – сказал Непомнящий.
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