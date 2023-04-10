Непомнящий о победе над Лижэнем: «Первыми поздравят родители и друзья. Я не сосредоточен на соцсетях и времени в телефоне»

Ян Непомнящий рассказал, как сложилась для него вторая партия матча за шахматную корону.

В этой партии Непомнящий обыграл своего соперника – китайца Дин Лижэня.

«Почувствовал влияние Раппорта. Хитрый ход с идеей, однако я перешел к ферзевому гамбиту. В итоге это привело меня к комфортной знакомой позиции. Дальше расположил фигуры в центре, и все дальнейшее происходило само собой.

Полагаю, первыми меня поздравят родители и друзья. При этом я не сосредоточен на соцсетях и времени в телефоне.

Ничего нет страшного, если удобно размышлять над ходами в комнате отдыха. Сам часто во время матча в Дубае проводил время там. В комнате есть время что‑то перекусить. Вернее, вопрос – стоит ли ограничить время пребывания в комнате.

В какой момент окончательно решился исход партии? После хода слоном на d6 все стало очевидно для меня. Продвижения пешки было не избежать. Далее я просто продвигался в центр. Вот и все», – сказал .