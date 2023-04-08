Ананд о матче за шахматную корону: «Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Но Лижэнь умеет спасаться из безнадежных ситуаций»

Вишванатан Ананд считает Яна Непомнящего фаворитом в матче за шахматную корону

С 9 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

– Кого бы назвали фаворитом?

– Чуть-чуть больше шансов у Непомнящего. Все-таки у него уже есть опыт чемпионского матча (в 2021 году против норвежца Магнуса Карлсена – Sports.ru), а это очень важно. По себе знаю. Второй матч точно играешь поувереннее.

Плюс в последние годы Ян имел постоянную игровую практику против соперников своего уровня, что не скажешь про Дина. Из-за ковидных ограничений Лижэнь не мог принимать предложения на крупные турниры. Это может сказаться.

– В чем сила Лижэня?

– Дин – прекрасный шахматист. Выиграть у него партию чрезвычайно сложно. Все мы помним его серию, когда он не проигрывал в классику 100 партий подряд. Это очень серьезный показатель.

Он умеет спасаться из практически безнадежных ситуаций. Плюс у него хорошая физическая подготовка. Дин почти всегда очень силен в концовках турниров. Наверняка команда Непомнящего это понимает.

– То есть Непомнящему лучше не доводить дело до концовки?

– Можно и так сказать.

– Допускаете, что в матче не будет результативных партий и все решится на тай-брейке?

– Этого исключать нельзя. Но всерьез рассуждать на эту тему можно будет только после первых нескольких партий, – сказал индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира по шахматам.

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