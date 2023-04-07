«Одноклассники» будут транслировать матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Социальная сеть «Одноклассники» (OK.ru) проведет прямые эфиры матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Матч пройдет с 9 апреля по 1 мая в Астане, трансляции можно будет посмотреть в группе «Формула шахмат». Постоянной ведущей станет шахматистка Мария Фоминых.

В качестве комментаторов выступят Александр Морозевич, Павел Понкратов, Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»