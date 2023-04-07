«Одноклассники» будут транслировать матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Теги телевидение Александр Морозевич Валентина Гунина Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Павел Понкратов Шахматы

Социальная сеть «Одноклассники» (OK.ru) проведет прямые эфиры матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Матч пройдет с 9 апреля по 1 мая в Астане, трансляции можно будет посмотреть в группе «Формула шахмат». Постоянной ведущей станет шахматистка Мария Фоминых.

В качестве комментаторов выступят Александр Морозевич, Павел Понкратов, Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий