Сергей Шипов: «Надеюсь, что найдется способ вернуть Карякина в шахматы. 33 – это не возраст, чтобы уходить и становиться политиком»

Гроссмейстер Шипов рассчитывает, что Карякин вернется в шахматы

Гроссмейстер Шипов рассчитывает, что Карякин вернется в шахматы

Сергей Шипов высказался о дальнейших перспективах Сергея Карякина, вспомнив о его матче за звание чемпиона мира 2016 года против норвежца Магнуса Карлсена.

«А согласитесь, реально же все было! После того как Серега вышел вперед, до конца матча оставалось буквально три партии. Эх, какой шанс упустили!

Нет, Карлсен, конечно, посильнее играл и играет в шахматы. Но тем круче было бы достижение Сергея. Но, к сожалению, он не сумел удержаться, и тот матч мы с горечью вспоминаем.

Тем не менее Серега – молодец. И я очень надеюсь, что найдется способ вернуть его в шахматы, чтобы он продолжал играть. В конце концов, они ровесники с Яном (Непомнящим).

30 с маленьким хвостиком (33 – Sports.ru) – это не возраст, чтобы уходить из шахмат и становиться профессиональным политиком или функционером, организатором.

Но это отдельная тема, конечно. Жалко, что такой огромный талант сейчас не может себя реализовать», – сказал Шипов.

В прошло году Карякин отказался играть под нейтральным флагом на турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Позднее он стал президентом Федерации шахмат Московской области, но заявил, что продолжит спортивную карьеру.