Артемьев обыграл Карлсена в 1/4 финала турнира Chessable Masters

Россиянин Владислав Артемьев обыграл Магнуса Карлсена на турнире Chessable Masters

Российский гроссмейстер вышел в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Chessable Masters, обыграв норвежца Магнуса Карлсена.

Матч 1/4 финала завершился победой Артемьева со счетом 3:2 – для выявления победителя потребовался тай-брейк (армагеддон). Контроль времени в обычных партиях на турнире составляет 15 минут.

Соревнования проходят в рамках серии Champions Chess Tour. В полуфинале Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.