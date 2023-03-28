Мужской и женский турниры претендентов по шахматам пройдут в апреле 2024 года в Торонто

Мужской и женский турниры претендентов в 2024 году пройдут с 3 по 25 апреля в Торонто.

Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В каждом турнире выступят по восемь участников, общий призовой фонд каждого турнира составит 750 тысяч евро.

«ФИДЕ рада предоставить столь важное соревнование Канаде – стране, которая в последние годы добилась значительного прогресса в шахматах.

Тот факт, что впервые в истории мужской и женский турниры будут проводиться в одном месте, подчеркивает усилия ФИДЕ по популяризации шахмат, предоставлению возможностей и надлежащих финансовых условий для ведущих шахматисток», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.