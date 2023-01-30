Карякин о матче за шахматную корону: «Лижэнь выступил крайне посредственно на турнире в Вейк-ан-Зее. Если он не найдет свою игру, то Непомнящий будет фаворитом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о фаворите матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, который пройдет 7-30 апреля в Казахстане

«Могу сказать, что сейчас завершился турнир в Вейк-ан-Зее, Дин Лижэнь там выступил крайне посредственно (занял 11-е место – Sports.ru). Он проиграл там три партии, и вообще, его игра не впечатляет.

С одной стороны, это хороший знак для Яна, но с другой – это не должно сбивать Яна, потому что время есть, и китаец может восстановиться к матчу за мировую шахматную корону.

Тем не менее если Дин Лижэнь за два месяца не найдет свою игру, то, конечно, Ян будет фаворитом», – сказал Карякин.