Карякин о матче за шахматную корону: «Лижэнь выступил крайне посредственно на турнире в Вейк-ан-Зее. Если он не найдет свою игру, то Непомнящий будет фаворитом»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о фаворите матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, который пройдет 7-30 апреля в Казахстане

«Могу сказать, что сейчас завершился турнир в Вейк-ан-Зее, Дин Лижэнь там выступил крайне посредственно (занял 11-е место – Sports.ru). Он проиграл там три партии, и вообще, его игра не впечатляет.

С одной стороны, это хороший знак для Яна, но с другой – это не должно сбивать Яна, потому что время есть, и китаец может восстановиться к матчу за мировую шахматную корону.

Тем не менее если Дин Лижэнь за два месяца не найдет свою игру, то, конечно, Ян будет фаворитом», – сказал Карякин.

1 комментарий

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Ильгиз Шакиров
Сергей лучший шахматист России последних 10ти лет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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