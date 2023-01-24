Тренер Непомнящего: «Преимущество Яна перед Дин Лижэнем – опыт участия в матче на первенство мира. Психологически ему будет легче войти в матч»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился мнением о том, что матч на первенство мира пройдет в Казахстане, а также рассказал, в чем преимущества его подопечного перед Дин Лижэнем.

– Выдохнули, когда официально объявила, что матч на первенство мира пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая?

– Безусловно. До матча осталось чуть более двух месяцев, поэтому хорошо, что появилась определенность с местом.

Если бы это была Латинская Америка, то было бы намного больше проблем с логистикой и акклиматизацией. Казахстан – более понятная история. Перелет будет гораздо менее утомительным, а разница во времени не такая существенная. Это позволит больше времени уделить подготовке.

– В чем преимущества Непомнящего перед Лижэнем?

– Безусловно, это опыт участия в матче на первенство мира. Он уже был в этой атмосфере, прочувствовал ее. Психологически ему будет немного легче войти в матч. Особенно в первых партиях.

Повторюсь, это уникальное событие для любого шахматиста. Вершина айсберга. Кстати, Дин в Вейк-ан-Зее правильно отметил, что помимо теоретической подготовки очень важно быть морально готовым.

Внимание всего мира будет приковано к двум игрокам. Журналисты и зрители съедутся со всего мира, и выдержать это давление непросто.

При этом китайская школа очень мудрая. У женщин они удерживают чемпионский титул более пяти лет. Уверен, что китайские девушки тоже передают опыт матчевой атмосферы Дину, – сказал Поткин.

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