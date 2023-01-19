Дворкович о матче за шахматную корону в Казахстане: «С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объяснил, почему матч за звание чемпиона мира пройдет в Астане.

С 7 апреля по 1 мая за шахматную корону сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

«У нас были две формальные заявки: от Аргентины и от Казахстана. С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила. Интерес был, и мы надеемся на проведение очень серьезных соревнований там в будущем.

В совете ФИДЕ было очень долгое обсуждение всех нюансов, деталей, плюсов и минусов. Есть очень важный аргумент в пользу Аргентины, но с учетом и опыта проведения соревнований, с учетом географического положения между Китаем и Россией, с учетом и финансовых факторов – по совокупности совет проголосовал за проведение матча в Астане», – рассказал Дворкович.

«Коллеги предлагают несколько вариантов места проведения. Наша инспекционная группа вылетит в Астану в ближайшее время, изучит все площадки, варианты и представит свои рекомендации. Мы, думаю, в течение двух-трех недель сможем принять решение», – отметил глава ФИДЕ.

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