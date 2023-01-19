Дворкович о матче за шахматную корону в Казахстане: «С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объяснил, почему матч за звание чемпиона мира пройдет в Астане.

С 7 апреля по 1 мая за шахматную корону сыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

«У нас были две формальные заявки: от Аргентины и от Казахстана. С Мексикой были долгие переговоры, но формальная заявка не поступила. Интерес был, и мы надеемся на проведение очень серьезных соревнований там в будущем.

В совете ФИДЕ было очень долгое обсуждение всех нюансов, деталей, плюсов и минусов. Есть очень важный аргумент в пользу Аргентины, но с учетом и опыта проведения соревнований, с учетом географического положения между Китаем и Россией, с учетом и финансовых факторов – по совокупности совет проголосовал за проведение матча в Астане», – рассказал Дворкович.

«Коллеги предлагают несколько вариантов места проведения. Наша инспекционная группа вылетит в Астану в ближайшее время, изучит все площадки, варианты и представит свои рекомендации. Мы, думаю, в течение двух-трех недель сможем принять решение», – отметил глава ФИДЕ.