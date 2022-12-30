Карлсен о победе на ЧМ по блицу: «Думаю, мне помогло, что я катался на лыжах в горах. Воздух Алматы добавил энергии»

Теги Магнус Карлсен горные лыжи Хикару Накамура чемпионат мира по быстрым шахматам Шахматы

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о своей победе на чемпионате мира по блицу в Алматы.

«Думаю, мне помогло то, что я катался на лыжах в горах. Воздух Алматы мне помог, добавил энергии. Это безусловно. Красивые горы, которые очень близки к городу, это вдохновило.

Вчера казалось, что у меня не хватает энергии, но я сумел выжить. Сегодня я провел несколько реально слабых партий, и многое зависело от выступления Накамуры, к счастью, он дрогнул.

Было много сумасшедших партий, но сегодня я чувствовал себя лучше, чем вчера. Рад одержать итоговую победу», – сказал Карлсен.

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