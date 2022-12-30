Грищук о дресс-коде на чемпионате мира по рапиду и блицу: «Особого смысла не вижу. Зачем джинсы запрещать – вообще не понимаю»

Российский гроссмейстер высказался о дресс-коде на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Я особого смысла [в дресс-коде] не вижу. Зачем джинсы запрещать – вообще не понимаю. Понятно, если с дырками, то да. Но обычные – не понимаю. В целом же, дресс-код есть, но я в нем смысла не вижу», – сказал Грищук.

Накануне организаторы чемпионата заставили переодеться норвежца , который опоздал на первую партию, так как катался на лыжах и попал в пробку по дороге на арену. Позже переодеться пришлось россиянину Яну Непомнящему, так как он был в футболке с цитатой Лионеля Месси «че уставился, придурок?».

«Карлсен на лыжах же вроде катался. Но организаторы молодцы, что не стали его ждать и пустили часы. Он прибежал, а на часах оставалось 35 секунд. Я думал, что его будут ждать, но нет, молодцы, что поступили принципиально», – добавил Грищук.

Почему Непомнящего заставили переодеться из-за футболки с цитатой Месси, а Карлсен играл в толстовке? Разбираемся