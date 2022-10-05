Владимир Крамник: «Непомнящий точно знает, чего ожидать в матче за шахматную корону, он через это уже прошел сам и многих ошибок не допустит»

Российский гроссмейстер Владимир Крамник оценил шансы соотечественника Яна Непомнящего на победу в матче за шахматную корону против китайца Лижэнь Дина.

«Я не хочу вдаваться в детали, чтобы не помогать сопернику. У него (Дина) раньше не было опыта матча на первенство мира. А такой матч — это совсем другая история. Пока ты его не сыграешь, не поймешь.

Мы с Яном говорили еще задолго до матча, я рассказал ему какие-то нюансы, поделился опытом. И сказал ему: «Забудь все, что было раньше, это совсем другой уровень». И другой уровень напряжения, и другой уровень соперника. Тут надо иначе играть.

Может быть, он не до конца прислушался, может быть, решил, что я сгущаю краски. Но в итоге он все почувствовал на себе, и, хоть это оказалось болезненно, это был важнейший опыт.

Сейчас, по крайней мере, он точно знает, чего ожидать, он через это уже прошел сам и многих ошибок не допустит. С другой стороны, сколько ты ни играй, ошибаться будешь все равно.

Но этот опыт, которого нет у его соперника, является очень серьезным плюсом. При прочих плюс-минус равных это, безусловно, делает его шансы выше», — сказал Крамник