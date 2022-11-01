Магнус Карлсен: «Не исключаю, что когда-нибудь сыграю в матче за шахматную корону, особенно если изменят формат. Нужно меньше времени на обдумывание ходов»

Норвежский шахматист сообщил, что в будущем может вновь побороться за звание чемпиона мира.

Карлсен – действующий чемпион мира. Он должен был защищать титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, но отказался от встречи. Теперь Непомнящий сыграет с китайцем Лижэнь Дином, а Магнус потеряет титул.

«Я не хочу спекулировать на тему того, возможно это или нет, но такую вероятность в будущем точно не исключаю. Особенно если изменят формат матча.

Конечно, не мне это предлагать, но я хотел бы, чтобы в матче было меньше времени на обдумывание ходов и больше партий.

Я думаю, что в шахматах Фишера наоборот нужно больше времени на обдумывание, так как они сложнее. А в классических – меньше», – сказал Карлсен.

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