Гроссмейстер Константин Ланда ушел из жизни после в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает сайт Федерации шахмат России.

«После продолжительной болезни ушел из жизни гроссмейстер Константин Ланда (1972-2022). Это тяжелая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

Ланда был одним из ведущих тренеров мира, известный своими обширными теоретическими познаниями. Долгие годы работал с Аркадием Найдичем, помогал чемпионке мира Александре Костенюк и вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву, талантливому итальянскому шахматисту Даниэле Вокатуро, тренировал мужскую сборную Ирана, женскую сборную Казахстана.

Одним из первых выступил с конкретными предложениями по борьбе с читерами, вошел в совместную античитерскую комиссию ФИДЕ-АШП и сыграл видную роль в разоблачении нескольких нечестных шахматистов», – говорится в сообщении.