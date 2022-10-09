Александра Горячкина: «Наблюдаю в целом за нашей сборной по фигурному катанию, но если выделять кого-то, это Александра Трусова»

Гроссмейстер Александра Горячкина рассказала об отношении к фигурному катанию.

— У нас в 2018 году произошел бум после Олимпиады. И все говорили, обсуждали. Когда все время пишут об этом — ты читаешь, потом начинаешь смотреть. Кого ни спроси — все знают. Даже футбол не факт, что все матчи смотрят. А вот фигурное катание все — и мужчины, и женщины. Все обсуждают, у каждого есть своя любимица. Ну и грех не смотреть, когда наши все время выигрывают. Это идеальный вид спорта.

— Вы все соревнования смотрите?

— Скорее да, чем нет. В основном слежу за женщинами и за мужчинами. Потому что танцы — не очень интересно, а пары — у меня не хватает нервов смотреть в прямом эфире. Там можно разбиться. Поэтому если и смотрю, то только в записи. Если что-то случится, то в эфир такое не пропустят.

— За кем из женщин следите?

— Я наблюдаю в целом за нашей сборной, но если выделять кого-то, то это . Она ушла от Тутберидзе? Это очень необычно. Каждый решает, как для себя лучше. Я удивлена, но ничего такого в этом не вижу.

Считается, что Тутберидзе — это топ, у них сбалансированная команда: есть и специалист по прыжкам, и по костюмам. Они берут комплексом. Когда фигуристы переходят к каким-то другим тренерам — там все не так. Условно, за программу и прыжки отвечаем, а остальное не налажено.

— Вы бы хотели заниматься фигурным катанием?

— Я с шести лет в шахматах. С настольного тенниса я приходила с разбитой головой. Для меня любая активность травмоопасна. Мне заниматься фигурным катанием? Когда ты начинаешь об этом думать — ну ты уже старая, куда тебе? Последний раз стояла на коньках на катке, там было много детей. Я кого-то чуть лезвием не задела. Отбила себе все коленки! Лучше со стороны наблюдать, – сказала Горячкина.