Теймур Раджабов: «Российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах. Считаю, что спортсменов нельзя отстранять»

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Азербайджанец Теймур Раджабов считает, что российские шахматисты должны участвовать в международных турнирах.

«Я думаю, российские шахматисты должны принимать участие во всех международных турнирах, как и шахматисты из других стран. Мне кажется, мировое спортивное сообщество, искусство, культура должны оставаться вне политики. Я сам в каком-то смысле пацифист, хотел бы, чтобы все принимали участие [в турнирах], несмотря на взгляды.

Ситуация очень сложная. Я считаю, что спортсменов нельзя отстранять: они положили свою жизнь, здоровье, часто – образование, рисковали всем, чтобы быть в спорте, в каком-то смысле их права сильно нарушаются», – сказал Раджабов.

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