«Небольшая травма, поэтому километре на шестом-седьмом сошел». Карякин выступил в Московском марафоне на дистанции 10 км

Теги Бег Сергей Карякин Московский марафон Шахматы

Российский шахматист Сергей Карякин принял участие в Московском марафоне на дистанции 10 км. 

«Я участвовал на дистанции 10 км, пробежали вместе с супругой. У меня небольшая травма, поэтому я километре на шестом-седьмом сошел. Это не то соревнование, где надо выступать через боль. 

Пробежал в целом с удовольствием. Я закончил, а супруга побежала дальше. Мне не стыдно за выступление на марафоне, победила наша семья. Вовремя проиграть жене – целое искусство», – сказал Карякин. 

Победителем марафона на дистанции 10 км стал Владимир Никитин. Он преодолел дистанцию за 28 минут 11 секунд. 

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