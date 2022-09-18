«Небольшая травма, поэтому километре на шестом-седьмом сошел». Карякин выступил в Московском марафоне на дистанции 10 км

Российский шахматист принял участие в марафоне на дистанции 10 км.

«Я участвовал на дистанции 10 км, пробежали вместе с супругой. У меня небольшая травма, поэтому я километре на шестом-седьмом сошел. Это не то соревнование, где надо выступать через боль.

Пробежал в целом с удовольствием. Я закончил, а супруга побежала дальше. Мне не стыдно за выступление на марафоне, победила наша семья. Вовремя проиграть жене – целое искусство», – сказал Карякин.

Победителем марафона на дистанции 10 км стал Владимир Никитин. Он преодолел дистанцию за 28 минут 11 секунд.