Карлсен об отказе от матча с Непомнящим: «Страх проиграть – важная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону. Он не приносил мне большого удовольствия»

Норвежский гроссмейстер высказался об отказе от участия в матче за шахматную корону.

Матч на первенство мира пройдет в апреле-мае 2023 года. Карлсен сыграл бы с россиянином Яном Непомнящим.

– Что мотивирует тебя сейчас и мотивировало в предшествующие годы: любовь к победам или страх проиграть?

– Говоря о матче на первенство мира, это определенно страх проиграть. На других турнирах любовь к победам является важным фактором, и потому я получаю больше радости от побед в большинстве турниров, чем от победы в матче на первенство мира – в случае с ним я испытываю в основном облегчение.

Кроме того, я думаю, что сейчас мне больше нравится выигрывать, чем раньше, потому что я чувствую, что теперь я немного более расслаблен. Я знаю, что это не будет длиться вечно, поэтому каждую маленькую победу ценю сейчас намного больше. И да, говоря о страхе проиграть, это важная причина, по которой я отказался от матча за шахматную корону, потому что он действительно не приносил мне большого удовольствия. На самом деле все сводилось к тому, чтобы избежать проигрыша.

Единственным матчем на первенство мира после [2013 года], от которого я действительно получил удовольствие, был матч 2018 года против американца . Этот матч отличался от других тем, что я был немного на спаде, а он – на подъеме. Так что наши рейтинги были очень, очень близки. Они были так близки, что если бы в какой-то момент во время матча я проиграл партию, он стал бы номером один в мире. Наши рейтинги были настолько близки, что при каждой ничьей они не менялись.

По прошествии времени я гораздо больше горжусь тем, что мне удавалось занимать первое место в мировом рейтинге с лета 2011 года. Горжусь этим гораздо больше, чем званием чемпиона мира, – сказал Карлсен.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны