Анатолий Карпов: «Думаю, при нашей жизни умственные виды спорта не войдут в программу Олимпийских игр. Мы упустили этот шанс в 90-х»

12-й чемпион мира заявил, что на данный момент у шахмат нет шансов войти в программу Олимпийских игр.

«Я думаю, при нашей жизни умственные виды спорта не войдут в программу Олимпийских игр. Мы упустили этот шанс в 90-х годах, бывший глава Международного олимпийского комитета [ ] Самаранч нас поддерживал, даже были формы взаимодействия.

Мы подавали совместную заявку с федерацией шашек и бриджа о включении умственных видов спорта в программу зимних Игр, так как там был перерыв 4-5 часов между утренними и вечерними соревнованиями, когда болельщикам особо нечем было себя занять.

Поначалу большую активность проявлял , но потом в разгорелся скандал, и тех, кто нас поддерживал, убрали с постов. Сейчас шансов войти в программу Игр нет, но работу вести можно», – сказал Карпов.