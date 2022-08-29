Grand Chess Tour. Сент-Луис. Непомнящий, Фиружа, Каруана, Накамура, Вашье-Лаграв сыграют в турнире по блицу

В Сент-Луисе проходит четвертый этап Grand Chess Tour. 29-30 августа шахматисты выявят сильнейшего в блице.

По итогам девяти туров рапида наибольшее количество очков набрали Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв. Россиянин Ян Непомнящий занял 4-е место.

Grand Chess Tour

4-й этап

Saint Louis Rapid & Blitz

Сент-Луис, США

Начало партий – 21.00 по московскому времени.

Положение после 9 туров рапида

1. Алиреза Фируджа (Франция) – 11

2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 11

3. Сэм Шенкленд (США) – 10

4-6. Ян Непомнящий (Россия) – 9

4-6. Джеффри Сюн (США) – 9

4-6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

7-9. Фабиано Каруана (США) – 8

7-9. Леньер Домингес (США) – 8

7-9. Левон Аронян (США) – 8

10. Хикару Накамура (США) – 7