Дворкович о том, когда Россия и Беларусь вернутся на международные турниры: «Нет ответа. Вся шахматная семья за то, чтобы возникли условия и удалось это сделать»

Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявил, что не знает, когда команды России и Беларуси смогут вернуться на международные соревнования.

В воскресенье Дворкович был переизбран на пост президента ФИДЕ.

«У меня нет ответа на этот вопрос. Вся шахматная семья за то, чтобы возникли условия и это удалось бы сделать.

Об этом сегодня говорили на олимпиаде. Но сейчас пока условия для этого не возникли. Генеральная ассамблея дала поручение совету ФИДЕ рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании.

Особенно применительно к командам инвалидов, возможно, некоторых других категорий. Семья ФИДЕ хотела бы видеть эти команды полноправными членами.

Сейчас решение определено рекомендацией Международного олимпийского комитета. Хотя, напомню, шахматная федерация – одна из немногих, где все шахматисты из этих стран допускаются к индивидуальной игре, в нашем случае — под флагом ФИДЕ.

Мы это сделали, и это уже серьезный сигнал, что российские и белорусские шахматисты имеют право играть», – сказал Дворкович.