Ян Непомнящий: «После матча за шахматную корону против Карлсена я был опустошен и раздосадован, но затяжной депрессии не было»

Российский гроссмейстер рассказал, как на него повлияло поражение в матче за шахматную корону против в декабре 2021-го.

«Бороться в чемпионском матче я не прекращал до конца. Но понимал, что отыграться — это уже на грани научной фантастики. Получив +2, лидирующая сторона максимально упрощает свою задачу. Нужно просто играть на ничью и использовать очевидные шансы, чем Магнус и занимался.

После матча я старался быть с собой предельно честным. Спросил себя: мог ли я в процессе подготовки и игры сделать что-то больше и лучше? Решил, что едва ли. Во всяком случае, если исходить из тех знаний и представлений, что у меня были. Я сделал, что мог, и даже больше. В шахматном плане я не уступал по подготовке: ни в дебютной части, ни в целом по игре.

При этом сознательно не беру ситуации, когда фигура висит, а ты 10 минут смотришь на доску и не видишь. Это уже не шахматы, а совсем другая плоскость. Отношусь к таким моментам, как к своему потенциалу, room to improve. Значит, есть куда стремиться.

Понятно, что даже одну партию проигрывать никто не любит, не говоря уже о матче за звание чемпиона мира. Конечно, я был опустошен и раздосадован, но затяжной депрессии после Дубая у меня не было», – сказал Непомнящий.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны