Президент центра спорта и образования прокомментировал отказ норвежца от защиты шахматной короны в матче против победителя турнира претендентов россиянина Яна Непомнящего.

«Уверен, тут нет никакой политики — просто он испугался нашего Непомнящего.

Политики не может быть совершенно в этом вопросе. Просто они все должны нас бояться — и они боятся. Трусы, и все», – заявил Лайшев.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?