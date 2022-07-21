Президент «Самбо-70» об отказе Карлсена защищать шахматную корону: «Он испугался нашего Непомнящего. Они все должны нас бояться — и они боятся. Трусы»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Ренат Лайшев Самбо-70 Шахматы

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена от защиты шахматной короны в матче против победителя турнира претендентов россиянина Яна Непомнящего. 

«Уверен, тут нет никакой политики — просто он испугался нашего Непомнящего.

Политики не может быть совершенно в этом вопросе. Просто они все должны нас бояться — и они боятся. Трусы, и все», – заявил Лайшев. 

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные