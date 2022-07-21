Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена от защиты шахматной короны в матче против победителя турнира претендентов россиянина Яна Непомнящего.
«Уверен, тут нет никакой политики — просто он испугался нашего Непомнящего.
Политики не может быть совершенно в этом вопросе. Просто они все должны нас бояться — и они боятся. Трусы, и все», – заявил Лайшев.
«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?