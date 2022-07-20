Сергей Карякин: «Не сижу сложа руки, работаю. Есть серьезные договоренности о проведении в России турнира, где я буду и игроком, и организатором»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о планах на ближайшее будущее.

21 марта комиссия ФИДЕ по этике дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

– Расскажите, в каких турнирах вы дальше планируете принимать участие.

– Я под дискредитацией полгода. Время идет, турниры проводятся. Мне непонятно, где играть.

В любом случае я не сижу сложа руки. Работаю уже. Есть уже серьезные договоренности о проведения турнира, в котором я буду и игроком, и организатором.

– Где будет этот турнир?

– Однозначно он будет в России. Думаю, что первый турнир целесообразно провести в Москве, а дальше уже как бы двигаться по регламенту.

По крайней мере, планы у нас большие. Самое главное, чтобы у нас все получилось, – сказал Карякин.