Александр Грищук: «Никаких планов в этом году нет, нас же никуда не пускают. Надеюсь, в конце года приму участие в ЧМ по быстрым шахматам и блицу»

Российский гроссмейстер Александр Грищук считает, что уровень игры 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова остается очень высоким.
Сегодня в Москве на международном шахматном форуме Moscow Open стартовал турнир звезд, в котором участвуют Карпов, Грищук, Сергей Карякин и Александр Морозевич.
«К этому турниру отношусь относительно серьезно. Соперники очень сильные.
Уровень Карпова, по сравнению с временами его чемпионства, конечно, понизился, но все равно он очень высокий. Я как минимум надеюсь войти в финальную двойку, но если удастся, то и одержать победу», – сказал Грищук.
«Говоря о своих планах в этом году – никаких планов нет, нас же никуда не пускают. Буду продолжать играть в онлайн-турнирах. Но надеюсь, в конце года буду участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу», – отметил гроссмейстер.