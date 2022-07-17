Александр Грищук: «Никаких планов в этом году нет, нас же никуда не пускают. Надеюсь, в конце года приму участие в ЧМ по быстрым шахматам и блицу»

Российский гроссмейстер считает, что уровень игры 12-го чемпиона мира по шахматам остается очень высоким.

Сегодня в Москве на международном шахматном форуме Moscow Open стартовал турнир звезд, в котором участвуют Карпов, Грищук, и .

«К этому турниру отношусь относительно серьезно. Соперники очень сильные.

Уровень Карпова, по сравнению с временами его чемпионства, конечно, понизился, но все равно он очень высокий. Я как минимум надеюсь войти в финальную двойку, но если удастся, то и одержать победу», – сказал Грищук.

«Говоря о своих планах в этом году – никаких планов нет, нас же никуда не пускают. Буду продолжать играть в онлайн-турнирах. Но надеюсь, в конце года буду участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу», – отметил гроссмейстер.