ФИДЕ вернет России более 1 млн евро за отмену Всемирной шахматной Олимпиады-2022

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) вернет более миллиона евро за отмену шахматной Олимпиады-2022 в России.

Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

«Международной шахматной федерацией в мае этого года принято решение о возврате средств в полном объеме – это практически свыше 1 млн евро.

В настоящий момент уже перечислено в бюджет Югры практически 830 тысяч евро, которые были выплачены регионом в связи с проведением этого мероприятия на своей территории. В ближайшее время ожидаем от поступления остатков средств», – сказал Федоров.