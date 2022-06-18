Александр Жуков: «У Непомнящего неплохие шансы на турнире претендентов. Надеемся, что Ян победит и вернет шахматную корону в Россию»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) считает, что Ян Непомнящий имеет неплохие шансы на победу в турнире претендентов.

Турнир претендентов проходит в Мадриде. Непомнящий выиграл первую партию против Дин Лижэня.

накануне победил, хорошо начать такой сложный турнир – это очень важно.

Это очень тяжелое соревнование, большое испытание для шахматистов. В этом году много талантливых молодых ребят.

Среди фаворитов – Фиружа, Каруана, но шансы у Непомнящего на победу неплохие, у него богатый опыт. Болеем за Яна и надеемся, что он победит и потом вернет шахматную корону в Россию», – сказал Жуков.