Грищук о победе Непомнящего в партии турнира претендентов: «Дин Лижэнь играл ужасно. Для китайского гроссмейстера это катастрофа»

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал победу Яна Непомнящего в партии с Дин Лижэнем в первом туре турнира претендентов в Мадриде. «Ян очень здорово вел партию, как-то «крутил», играл весьма нестандартно, готов был пожертвовать пешку. И сложилось такое ощущение, что Дин Лижэнь этим был совершенно сбит с толку. Он играл ужасно, а Ян – агрессивно и нестандартно.

Для китайского гроссмейстера – это катастрофа, а не партия. Видно, что ему будет недоставать рядом своих друзей (из-за коронавируса в Китае Лижэнь прилетел в Испанию без тренеров – Sports.ru)», – сказал Грищук.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля. Его победитель сыграет в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном.