Сергей Карякин: «Вынашиваю идею создания шахматных турниров в рамках стран БРИКС и ШОС»

Российский шахматист Сергей Карякин выступил на организованном партией «Единая Россия» видеомосте по проблеме западной русофобии.

«В последнее время сложилась тяжелая ситуация, каждый день мы видим негативный фон. Сегодня на девять месяцев дисквалифицировали пловца Рылова, несколько дней назад дисквалифицировали теннисистов, еще раньше – шахматистов, то есть это сплошной поток.

Очень плохо, нужно искать какие-то пути, быть по возможности независимыми от европейских организаций, которые, очевидно, много лет против нас.

Нужно проводить внутри России официальные соревнования, какие-то коммерческие турниры, чтобы спортсмены знали, что о них заботятся, что их здесь поддерживают, чтобы не было какого-то лукавого желания уехать в другую страну.

Надеюсь, что ситуация будет постепенно улучшаться», – сказал Карякин.

«В это непростое время в рамках поддержки спортсменов необходимо увеличить число проводимых различных коммерческих серий и государственных соревнований.

Вынашиваю идею о соревнованиях в рамках БРИКС и ШОС. Я шахматист, поэтому речь идет о шахматных турнирах, но пока это на уровне идеи», – цитирует Карякина ТАСС.