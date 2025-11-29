Алджамейн Стерлинг: «Они хотят чемпиона из Мексики или Бразилии. Раньше в UFC лучшие дрались с лучшими»

Стерлинг раскритиковал реванш Волкановски – Лопеса.

Боец UFC Алджамейн Стерлинг раскритиковал бой Волкановски и Лопеса.

«Я понимаю, что они пытаются сделать. Они хотят чемпиона, который будет представлять Мексику и Бразилию.

Раньше UFC была организацией, где лучшие сражались с лучшими. Теперь все сводится к вопросу, насколько ты популярен», – сказал Стерлинг.

Ранее стало известно, что поединок между Алексом Волкановски и Диего Лопесом возглавит турнир UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии.

Диего Лопес: «Сидишь без дела – титульного боя тебе не видать. Займись работой и хватит ныть в соцсетях»