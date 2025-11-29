Алджамейн Стерлинг: «Они хотят чемпиона из Мексики или Бразилии. Раньше в UFC лучшие дрались с лучшими»
Стерлинг раскритиковал реванш Волкановски – Лопеса.
Боец UFC Алджамейн Стерлинг раскритиковал бой Волкановски и Лопеса.
«Я понимаю, что они пытаются сделать. Они хотят чемпиона, который будет представлять Мексику и Бразилию.
Раньше UFC была организацией, где лучшие сражались с лучшими. Теперь все сводится к вопросу, насколько ты популярен», – сказал Стерлинг.
Ранее стало известно, что поединок между Алексом Волкановски и Диего Лопесом возглавит турнир UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии.
Диего Лопес: «Сидишь без дела – титульного боя тебе не видать. Займись работой и хватит ныть в соцсетях»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости