Маддалена – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Коротышка запутался. Вообще-то, он мой»

Джек Делла Маддалена отреагировал на пояс BMF Илии Топурии.

«Коротышка немного запутался. Вообще-то, это мое», – написал в соцсетях чемпион полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена .

После боя Макса Холлоуэя и Дастина Порье за пояс BMF Топурия выложил фото поддельного пояса со словами: «Все еще мой».

Холлоуэй – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Вы видели, как Махачев ходил с чемпионским поясом Волкановски после того, как дважды его победил?»

Макс Холлоуэй: «Топурия – первый, кто нокаутировал меня. Хочу отомстить»