Маддалена – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Коротышка запутался. Вообще-то, он мой»
Джек Делла Маддалена отреагировал на пояс BMF Илии Топурии.
«Коротышка немного запутался. Вообще-то, это мое», – написал в соцсетях чемпион полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена.
После боя Макса Холлоуэя и Дастина Порье за пояс BMF Топурия выложил фото поддельного пояса со словами: «Все еще мой».
Холлоуэй – о фальшивом поясе BMF Топурии: «Вы видели, как Махачев ходил с чемпионским поясом Волкановски после того, как дважды его победил?»
Макс Холлоуэй: «Топурия – первый, кто нокаутировал меня. Хочу отомстить»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джека Делла Маддалены
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