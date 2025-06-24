Топурия – о Пимблетте: «Буду избивать эту блондинку по всему октагону»

Илия Топурия обратился к Пэдди Пимблетту.

«Пошел нахрен, Пэдди. Я надеюсь, он выиграет следующий бой и мы наконец-то встретимся. И наконец я закрою его рот. Буду избивать эту блондинку по всему октагону», – сказал боец UFC Илия Топурия.

29 июня Илия подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс легкого веса. Пэдди Пимблетт в прошлом бою нокаутировал Майкла Чендлера.

Пимблетт – о возможном бое с Топурией: «Это один из тех боев, для которых устроят гребаный мировой пресс-тур, как у Макгрегора и Альдо»