Кровь в моче и опухшая нога, на которой остаются вмятины. Так заканчиваются бойни в UFC

Чендлеру досталось от Оливейры.

Один из самых ярких перформансов осени – выступление Майкла Чендлера против Чарльза Оливейры на UFC 309. Чендлер проиграл, но дал зрелище: выпутывался из вязаний Оливейры, мемно убегал, а в конце боя провел два слэма, порадовав болельщиков.

Фанаты – в восторге, Дана Уайт – тоже. Но последствия для здоровья пугают. Несмотря на отсутствие критического видимого урона, Чендлеру пришлось очень тяжело.

Чендлер травмировал колено еще в первом раунде, но выдержал весь бой. Уайт сравнил его с Артуро Гатти

Чендлер не взял реванш за поражение в титульнике в 2021 году – тогда Оливейра нокаутировал его во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе. Второй бой продлился все пять раундов, но еще в первом Чендлер травмировал колено – из-за этого не мог полностью опираться на ногу.

«По-моему, с коленом что-то случилось уже в первом размене. Он схватил меня за ногу, я сделал полный оборот, но он держал колено. Потом я вернулся на табуретку, посмотрел на левую ногу – и она работала не так, как было нужно. Она не держалась, не цеплялась, не было стабильности, все было странно. Нужен крепкий фундамент, чтобы двигаться вперед – а у меня его не было.

Мозг и тело говорили, что с движением назад проблем не было, но двигаться вперед и лезть на него, давить не получалось. Даже если пересмотреть пятый раунд, когда я за ним гонялся, я еле передвигал ногами. Посмотрим, что случилось, но в целом 23 минуты боя у меня были проблемы с ногой».

После боя Чендлер снова вызвал Конора Макгрегора, которого ждет уже два года, а Дана Уайт сравнил его с Артуро Гатти – бойцы получили бонус в $50 тысяч за лучший бой вечера:

«Чендлер – один из тех парней, которые выигрывают, проигрывают или заканчивают бой вничью, но в конце вы никогда не расстроитесь. С ним всегда интересно, всегда весело. В последнем раунде его постоянно валили, он оказывался на спине... Но когда он оказался на спине в конце, то встал и бил соперника. Пока Чендлер не решит уйти на пенсию, он никуда не денется».

После боя Чендлер мочился кровью, а через две недели показал опухшую ногу – на ней остаются вмятины

Перед боем с Оливейрой Чендлер показывал шикарную форму и говорил, что качественно подготовился: «Мы отправились на войну». С поединка прошло почти две недели, но Чендлер до сих пор не восстановился.

Он рассказал, что никогда в жизни не испытывал такой боли, и прошел МРТ: «В этой драке я получил больше всего травм, это точно. Мочился кровью, все тело воспалилось, я опух. Первая моча была светлой, как в тесте на допинг, а вторая была похожа на свекольный сок. Она была темной».

Еще больше напугало видео из сауны, где Чендлер надавил пальцами на опухшую левую ногу – на ней остались вмятины. Как отметили MMA Junkie, у Чендлера отек Квинке, который развивается, когда в организме избыток жидкости. При надавливании образуется вмятина, которая сохраняется на несколько секунд.

Фанаты в комментариях сравнили ногу Чендлера с зефиром и пеной с эффектом памяти. Один из пользователей отметил: «В первую очередь [это происходит] из-за веса, который он набрал после боя. Бодибилдеры испытывают подобное после последнего соревнования в сезоне».

Чендлер подписал видео: «Так ты хочешь стать бойцом The Ultimate Fighter [реалити-шоу от UFC, где тренировали Чендлер и Конор]?» И правда.

Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier