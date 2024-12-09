Ган показал снимок ноги после боя с Волковым – у него три перелома: «Это был не только большой палец, но и две плюсневые кости»

Сирил Ган получил три перелома в бою с Александром Волковым.

«Это был не только большой палец, но и две плюсневые кости, которые я тоже сломал в начале первого раунда. Излишне говорить, что ноги, по сути, больше не было. Но мы не сдались и бились», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган .

Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением судей на UFC 310.

Сирил Ган: «Хотел уйти после боя, потому что был разочарован собой»

А Волкова точно засудили?