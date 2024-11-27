Рафаэль Физиев хочет провести реванш с Матеушем Гамротом

Рафаэль Физиев рассказал, с кем хочет провести следующий бой.

«После поражения от Гамрота, после операции, я сказал менеджеру: «Хочу реванш. Мне это нужно». По-прежнему хочу испытать себя против такого элитного борца.

Если мы договоримся о реванше, это будет идеально для меня. Но я готов драться с кем угодно. Я должен доказать людям, что заслуживаю место в UFC», – сказал боец Рафаэль Физиев .

В сентябре 2023-го Физиев проиграл техническим нокаутом во втором раунде Матеушу Гамроту.

Рафаэль Физиев: «Прошло почти две недели с тех пор, как я принял дату и противника. Все еще жду ответа»

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