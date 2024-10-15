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Фрэнсис Нганну: «Насколько можно судить, я лучший тяжеловес мира»

Фрэнсис Нганну считает себя сильнейшим тяжеловесом в мире.

«Насколько можно судить, я лучший тяжеловес мира [в MMA]. Просто для протокола, я лучший», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

19 октября Нганну проведет титульный бой в тяжелом весе в PFL против Ренана Феррейры. Последний раз он дрался по MMA в январе-2022, когда победил Сирила Гана.

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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