Фрэнсис Нганну: «Насколько можно судить, я лучший тяжеловес мира»

Фрэнсис Нганну считает себя сильнейшим тяжеловесом в мире.

«Насколько можно судить, я лучший тяжеловес мира [в MMA]. Просто для протокола, я лучший», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну .

19 октября Нганну проведет титульный бой в тяжелом весе в PFL против Ренана Феррейры. Последний раз он дрался по MMA в январе-2022, когда победил Сирила Гана.

Соперника Нганну осудили за неудачную фразу: увидели отсылку к умершему сыну