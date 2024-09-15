Уайт – об О’Мэлли: «Он выглядел опустошенным»
Дана Уайт оценил выступление Шона О’Мэлли на UFC 306.
«Он выглядел опустошенным. Шон не был опасным.
Он не казался бодрым вплоть до последнего раунда. О’Мэлли причинил боль Марабу ударом в корпус, и он знал это, почему и попытался добить.
Но я посмотрел на статистику ударов – в паре раундов их было где-то по шесть», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Мераб Двалишвили победил Шона О’Мэлли в главном бою UFC 306.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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