Боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин прошла в финал Олимпиады

Теги Олимпиада-2024 бокс Линь Юй-тин Бокс/MMA/UFC

Линь Юй-тин прошла в финал олимпийского турнира по боксу.

В 1/2 финала Юй-тин выиграла у боксерши из Турции Эсры Йылдыз Кахраман единогласным решением судей. Поединок прошел в категории до 57 кг.

В 2023 году Линь Юй-тин была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой IBA. Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенным.

Ранее в финальную стадию олимпийского турнира вышла Иман Хелиф, которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность.

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7 комментариев
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Мужик красавец, деклассировал бабу
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Мужики, в финале покажите свой лучший бокс! Теперь уже можно.
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какая неожиданность
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Бьется один , со всеми этими женщины - за нас всех мужиков!
Respect
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Как же показательно, что именно эти два мужика подерутся за золотую медаль. Не хватает третьего, чтобы можно было занять весь пьедестал и потом выйти на награждение в футболках "Без баб".
+2
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не выиграл, а указал на место
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Ответ DivanGeneral
Как же показательно, что именно эти два мужика подерутся за золотую медаль. Не хватает третьего, чтобы можно было занять весь пьедестал и потом выйти на награждение в футболках "Без баб".
Они в разных весовых категориях
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