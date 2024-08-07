Боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин прошла в финал Олимпиады

Линь Юй-тин прошла в финал олимпийского турнира по боксу.

В 1/2 финала Юй-тин выиграла у боксерши из Турции Эсры Йылдыз Кахраман единогласным решением судей. Поединок прошел в категории до 57 кг.

В 2023 году Линь Юй-тин была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой . Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенным.

Ранее в финальную стадию олимпийского турнира вышла , которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?

«Девчонки так не бьют». Как выглядят те самые боксерши, из-за которых гендерный скандал в Париже