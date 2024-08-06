Кастер Семеня о Хелиф: «Иман – отличная боксерша, а люди всегда критикуют тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали»

Теги Кастер Семеня Олимпиада-2024 бокс Иман Хелиф Бокс/MMA/UFC

Кастер Семеня высказалась о гендерном скандале в боксе на Олимпиаде-2024.

Алжирская боксерша Иман Хелиф была допущена к Играм в Париже несмотря на то, что в 2023 году не прошла гендерный тест для участия в чемпионате мира под эгидой IBA.

«Иман – отличная боксерша, а люди всегда начинают критиковать и обсуждать тех, у кого дела идут хорошо. Когда она не побеждала, все молчали.

Но политика и Олимпийская хартия не должны противоречить друг другу. Спорт предназначен для всех людей, и хартия МОК запрещает дискриминацию. Но сбивает с толку то, что они позволили унижать женщин.

Если спорт для всех, то почему высший руководящий орган допускает подобные вещи? Они должны отстаивать свои позиции и подавать пример. Речь идет о квалифицированном руководстве, которое защищает женщин и уважительно относится к ним», – сказала Семеня.

Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, выступающая за ЮАР. World Athletics запретила ей соревноваться на дистанциях от 400 м до мили из-за повышенного тестостерона.

«Девчонки так не бьют». Как выглядят те самые боксерши, из-за которых гендерный скандал в Париже

Кастер Семеня против всего мира. Несмотря ни на что, она хочет соревноваться с женщинами 

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14 комментариев
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Настоящий мужчина всегда поддержит товарища
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Ответ Alex1104
Настоящий мужчина всегда поддержит товарища
мужская солидарность
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Брат брата видит издалека)))) 😅😅😅😅
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Мужик о мужике слово замолвил..)
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Да и боксёр неплохой))
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Нет, Кастер, спорт не для всех. Женский спорт для женщин, мужской - для мужчин.
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Где кстати этот треш посмотреть, поржать сегодня?
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Ответ Alex1104
Настоящий мужчина всегда поддержит товарища
"Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий
Верный друг. "
+2
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+2
Ответ exshepardjack
так Иман женщина (если смотреть на половые признаки), просто больная
если смотреть на половые признаки, Иман как раз мужчина. После пубертата половые признаки людей с 5ARD ничем не отличаются от обычных мужчин.
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Ответ exshepardjack
так Иман женщина (если смотреть на половые признаки), просто больная
Известно только о свидетельстве о рождении, где написано что она женского пола. Что там сейчас сказать сложно. Но если есть Х хромосома и уровень тестостерона соответствует мужскому, то очень сложно считать ее женщиной.
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Ответ sashafan2
если смотреть на половые признаки, Иман как раз мужчина. После пубертата половые признаки людей с 5ARD ничем не отличаются от обычных мужчин.
"5 ARD влияет только на мальчиков в какой-либо значительной степени, поскольку у девочек с этим состоянием мало последствий, и они сохраняют типичную фертильность и гениталии. Женщина может никогда не узнать, что у нее есть эта генетическая вариация."
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