Махачев − о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это темное пятно и позор. Россия все исправит»
Ислам Махачев раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года.
«Парижские Игры − это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть Олимпиаду в Россию, чтобы все исправить», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
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Она 3 км бежала за ним, чтобы рассказать ему, как он ей безразличен.