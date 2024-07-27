Махачев − о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это темное пятно и позор. Россия все исправит»

Ислам Махачев раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года.

«Парижские Игры − это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть Олимпиаду в Россию, чтобы все исправить», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Ковингтон − о церемонии открытия ОИ-2024: «Больше никогда не буду смотреть Олимпиаду»

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады