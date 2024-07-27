Махачев − о церемонии открытия Олимпиады-2024: «Это темное пятно и позор. Россия все исправит»

Теги Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года.

«Парижские Игры − это позор и темное пятно на олимпийском движении. Нужно вернуть Олимпиаду в Россию, чтобы все исправить», − написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

6 комментариев
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Читая все эти комментарии депутатов и квасных патриотов вспомнился анекдот-
Она 3 км бежала за ним, чтобы рассказать ему, как он ей безразличен.
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Что, налоговая в личку заходила?😏
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махач вдруг патриота русни включил
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Ну зачем это, Ислам?
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Что этот скандинав себе позволяет
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А что же дружок не отказался от западных подачек в знак протеста нашего отстранения. Позор развлекать врагов в такое время.
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