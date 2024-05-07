Следующий поединок Иноуэ может пройти в сентябре на стадионе «Уэмбли»

Стало известно, где может пройти следующий поединок Наойи Иноуэ.

По данным японских СМИ, руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх предложил Иноуэ подраться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сообщается, что боксерский турнир запланирован на конец сентября – его возглавит поединок с участием .

(26-0) в последний раз дрался 6 мая, когда нокаутировал Луиса Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе.

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