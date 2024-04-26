Блогер Акимбо: «На кикбоксинге мне говорили принимать удары по глазам, но не моргать. В определенный момент это задолбало»

Блогер Акимбо рассказал, как на кикбоксинге принимал удары с открытыми глазами.

«После борьбы я занялся кикбоксингом. Борьба мне разонравилась, потому что там нужно изучать всякие приемчики, а у меня был только один. Другим бойцам тренер говорил: «Надо проходить через мельницу, через ноги, через спину». А мой говорил: «Беги на него и сноси». Так я выводил соперников из круга.

На кикбоксинге же я устал получать по глазам и голове. Там говорили принимать удары по глазам, но не моргать. В определенный момент это задолбало», – сказал в интервью Спортсу блогер Максим Битаров, известный как Акимбо.

Я чуть не потерял зрение, а потом стал чемпионом мира по армрестлингу c двумя миллионами подписчиков