Hardcore FC 27 апреля: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Hardcore FC Мохаммед Хейбати Мухамед Калмыков Бокс/MMA/UFC

27 апреля в Москве состоится турнир Hardcore FC. Событие возглавит поединок между Мухамедом Калмыковым и Мохаммедом Хейбати.

Где и во сколько смотреть Hardcore FC?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальное сообщество Hardcore FC в VK.

Главные бои турнира:

  • Мухамед Калмыков – Мохаммед Хейбати;
  • Виталий Ананин – Даниил Бридов;
  • Тимур Мусаев – Шамиль Джахбаров;
  • Ильнар Ишимбаев – Суламбек Шахгириев.

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