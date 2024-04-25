Hardcore FC 27 апреля: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

27 апреля в Москве состоится турнир . Событие возглавит поединок между и .

Где и во сколько смотреть Hardcore FC?

Турнир начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальное сообщество Hardcore FC в VK.

Главные бои турнира:

Мухамед Калмыков – Мохаммед Хейбати;

Виталий Ананин – Даниил Бридов;

Тимур Мусаев – Шамиль Джахбаров;

Ильнар Ишимбаев – Суламбек Шахгириев.

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