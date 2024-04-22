Прохазка хочет перейти в средний дивизион: «Займусь этим, когда выиграю титул в полутяжелом весе. Если скорректирую диету, то буду прекрасно себя там чувствовать»

Теги UFC MMA Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка планирует сменить весовую категорию в UFC.

«Вместо того, чтобы уходить в тяжелый вес, я решил попробовать себя в среднем дивизионе.

Знаю, что если скорректирую диету, то буду себя прекрасно там чувствовать. Я смогу драться в среднем дивизионе, придерживаясь более легкого питания. Но я хотел бы заняться этим после взятия титула в полутяжелом весе», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

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3 комментария
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Ответ Вадим Сидоров
Не худее Адесаньи))
Адесанья природный средневес а Иржи нет.
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В среднем весе будет выглядеть как дрищ
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Ответ cazzzo@yandex.ru
В среднем весе будет выглядеть как дрищ
Не худее Адесаньи))
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