Лыжница Степанова предложила пересмотреть сотрудничество с WADA и USADA: «UFC от них отказались и прекрасно себя чувствуют. Может, и нам есть о чем подумать?»

Теги допинг UFC USADA WADA Дана Уайт Вероника Степанова Бокс/MMA/UFC

Вероника Степанова предложила поднять вопрос о прекращении сотрудничества с WADA.

«Кто эти люди, решившие, что именно они будут определять, каким должен быть современный профессиональный спорт, что можно, а что нельзя? Это я повторяю за Даной Уайтом из UFC, практически слово в слово. Он подходы и решения Американского антидопингового агентства (USADA) вообще «негодяйством» обозвал.

Тут я за ним повторять не буду, это слишком резко. Но на чьей стороне должны быть мои симпатии: на стороне человека, который создал и развивает один из самых успешных видов спорта в мире, или каких-то ноунеймов, которые пытаются ему диктовать, кого в его же соревнования допускать и на каких условиях?

UFC с 1 января этого года с международной системой допинг-контроля в том виде, в каком она есть, больше не сотрудничает. И, уверена, будет себя замечательно чувствовать и без USADA, WADA и всего олимпийского движения в его нынешнем виде.

Может, и нам есть о чем подумать?» – заявила олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова.

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44 комментария
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Да легко. Будет в октагоне прямо на лыжах бои проводить. Уайт обзавидуется.
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+34
UFC - это организация, которая является коммерчески успешной и зарабатывает для себя деньги. Можно ли представить такую ситуацию с лыжными гонками, например? Будет ли пользоваться такой продукт популярностью и приносить коммерческий доход? Сомневаюсь.
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+28
Ну если мы больше не собираемся ездить на чемпионаты мира и Олимпиады, то можно и отказаться. Или если мы уверены, что нас больше никогда туда не пустят. Но мы видимо собираемся и не уверены.
+23
-2
+21
Откажитесь. Только пожалуйста, сначала создайте крутой конкурентный продукт, способный существовать в отрыве от мирового спорта, а потом отказывайтесь от чего угодно.

А то сначала откажемся, а потом спартакиада с папуасами, которую даже матч не показывает, и про которую не слышала половина людей даже на спортсе.
+17
-2
+15
Ждём Степанову в боях UFC?
+12
-1
+11
и ufc, и, например, НБА это полностью коммерческие лиги, которые не подчиняются требованиям каких либо международных спортивных организаций. В нба прописаны свои правила баскетбола, которые кардинально отличаются от правил fiba. Но спортсмены выступающие в НБА, которые играют за свои сборные на соревнованиях под эгидой fiba (олимпиада и ЧМ), должны соблюдать требования wada.
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Подумай, конечно, это бывает полезно.
+11
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Ответ ТумбаЮмба
Да легко. Будет в октагоне прямо на лыжах бои проводить. Уайт обзавидуется.
кстати, рейтинги всё порвут
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+5
Ее тоже ,чтоли дедушка Валиев пироженными кормит?
+7
-2
+5
Ответ GullitRuud
Деньги есть деньги . Откуда бабки значения не имеет .. конечно супер зарабатывать самим , но и на субсидиях государства можно спокойно устраивать крутые соревнования . Весь наш спорт уже сто !! лет висит на шее у страны и ничего полно великих команд , спортсменов .. надо хорошо работать и всё будет путем без всяких стариков сидящих где-то во вражеских странах и указывающих нам как жить , с какого перепугу их слушать ?
А может спорту надо научиться зарабатывать и тогда он не будет зависим чуть более чем полностью от вражеских стариков внутри страны и при случае не будет получать дисквалификации?
Вообще, конечно, круто - у нас ведь так все хорошо чтобы содержать Степанову и прочих на налоги граждан, других проблем совсем нет
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Сравнивать Ufc и вид спорта, где на трибунах при билетах за 100рублей, даже в лыжных регионах, пусто.. На допинг-контроль бы эту даму.
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+4
Ответ GullitRuud
Деньги есть деньги . Откуда бабки значения не имеет .. конечно супер зарабатывать самим , но и на субсидиях государства можно спокойно устраивать крутые соревнования . Весь наш спорт уже сто !! лет висит на шее у страны и ничего полно великих команд , спортсменов .. надо хорошо работать и всё будет путем без всяких стариков сидящих где-то во вражеских странах и указывающих нам как жить , с какого перепугу их слушать ?
Так внутри нашей необъятной и сейчас можно спокойно соревноваться, пожирая допинг, тем более за гос деньги.
+5
-2
+3
Если смирились, что всю оставшуюся жизнь придется бегать междусобойчики, тогда запросто можно наплевать на ВАДА. Причем здесь в заголовке УСАДА, вообще непонятно, но заголовки не Вероника придумывает.
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Елене Валерьевне стоило бы напрячься. Её подсиживает Степанова)
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Когда её потом на 20 километровке обгонит Екатерина Юрьева в свои 40 лет, при этом останавливаясь на огневых рубежах и стреляя, Вероника пожалеет о своих словах:)
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Предлагаю пересмотреть лыжницу Степанову
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непонятно, о чем речь, бойцов UFC тестирует USADA
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Похоже созрела Вероника для участия в UFC.
Давно пора.)))
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🤣
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Мы сами себя проверим честнее всех внешних проверяющих.
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Реформатор)
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Ответ Rygeek
А до WADA, можно подумать, никто никого не проверял? Дело-то даже не в контроле за запрещенными веществами и различными толкованиями оного применительно к разным спортсменам. Меня смущает, и, думаю, не только меня одного, национальный состав организации, формирующей список запрещенных препаратов, а также процент финансирования WADA государственными структурами "заинтересованных" стран. И в то, что все достижения в спортивной фармакологии у всех на виду, я не очень верю, мягко говоря, по причинам , приведенным выше.
Может, и проверяли, но по странному совпадению именно после создания ВАДА (конец девяностых, по-моему) посыпались истории с ЭПО, начиная с Солт-Лейка.
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Не дано
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Еще оди гвоздь в крышку гроба с допуском Степановой к международным соревнованиям под эгидой FIS и на олимпиады...
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Нам - это кому? Российским лыжам, которые смотрит 5,5 человек?
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Ждём Степанову в боях UFC?
Она просто хочет жрать фарму-безнаказанно!
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Ответ Cruz
UFC - это организация, которая является коммерчески успешной и зарабатывает для себя деньги. Можно ли представить такую ситуацию с лыжными гонками, например? Будет ли пользоваться такой продукт популярностью и приносить коммерческий доход? Сомневаюсь.
Деньги есть деньги . Откуда бабки значения не имеет .. конечно супер зарабатывать самим , но и на субсидиях государства можно спокойно устраивать крутые соревнования . Весь наш спорт уже сто !! лет висит на шее у страны и ничего полно великих команд , спортсменов .. надо хорошо работать и всё будет путем без всяких стариков сидящих где-то во вражеских странах и указывающих нам как жить , с какого перепугу их слушать ?
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И на Кубке 1 канала соревноваться.
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-2
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Нет, ну если вы не будете участвовать на ОИ и ЧМ,то пожалуйста, как упомянутый тобой UFC
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Ответ Cruz
UFC - это организация, которая является коммерчески успешной и зарабатывает для себя деньги. Можно ли представить такую ситуацию с лыжными гонками, например? Будет ли пользоваться такой продукт популярностью и приносить коммерческий доход? Сомневаюсь.
ski classics серия вполне успешна, и там нормальные гонки, а не спринты одни
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