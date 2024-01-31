Лыжница Степанова предложила пересмотреть сотрудничество с WADA и USADA: «UFC от них отказались и прекрасно себя чувствуют. Может, и нам есть о чем подумать?»
Вероника Степанова предложила поднять вопрос о прекращении сотрудничества с WADA.
«Кто эти люди, решившие, что именно они будут определять, каким должен быть современный профессиональный спорт, что можно, а что нельзя? Это я повторяю за Даной Уайтом из UFC, практически слово в слово. Он подходы и решения Американского антидопингового агентства (USADA) вообще «негодяйством» обозвал.
Тут я за ним повторять не буду, это слишком резко. Но на чьей стороне должны быть мои симпатии: на стороне человека, который создал и развивает один из самых успешных видов спорта в мире, или каких-то ноунеймов, которые пытаются ему диктовать, кого в его же соревнования допускать и на каких условиях?
UFC с 1 января этого года с международной системой допинг-контроля в том виде, в каком она есть, больше не сотрудничает. И, уверена, будет себя замечательно чувствовать и без USADA, WADA и всего олимпийского движения в его нынешнем виде.
Может, и нам есть о чем подумать?» – заявила олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова.
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А то сначала откажемся, а потом спартакиада с папуасами, которую даже матч не показывает, и про которую не слышала половина людей даже на спортсе.
Вообще, конечно, круто - у нас ведь так все хорошо чтобы содержать Степанову и прочих на налоги граждан, других проблем совсем нет
Давно пора.)))