Лыжница Степанова предложила пересмотреть сотрудничество с WADA и USADA: «UFC от них отказались и прекрасно себя чувствуют. Может, и нам есть о чем подумать?»

Вероника Степанова предложила поднять вопрос о прекращении сотрудничества с WADA.

«Кто эти люди, решившие, что именно они будут определять, каким должен быть современный профессиональный спорт, что можно, а что нельзя? Это я повторяю за Даной Уайтом из UFC, практически слово в слово. Он подходы и решения Американского антидопингового агентства (USADA) вообще «негодяйством» обозвал.

Тут я за ним повторять не буду, это слишком резко. Но на чьей стороне должны быть мои симпатии: на стороне человека, который создал и развивает один из самых успешных видов спорта в мире, или каких-то ноунеймов, которые пытаются ему диктовать, кого в его же соревнования допускать и на каких условиях?

UFC с 1 января этого года с международной системой допинг-контроля в том виде, в каком она есть, больше не сотрудничает. И, уверена, будет себя замечательно чувствовать и без USADA, WADA и всего олимпийского движения в его нынешнем виде.

Может, и нам есть о чем подумать?» – заявила олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова.

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