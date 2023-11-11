Hardcore FC: Новрузов – Абдырахманов, Матевосян против Бридова

Теги MMA Hardcore FC Мухамед Калмыков Самат Абдырахманов Бокс/MMA/UFC

В Москве проходит турнир Hardcore FC. В главном событии вечера состоится поединок за титул в легком весе между Эмилем Новрузовым и Саматом Абдырахмановым.

Результаты боев:

Эмиль Новрузов – Самат Абдырахманов;

Тигран Матевосян – Даниил Бридов;

Мухамед Калмыков – Амхад Чжанчураев;

Дастан Бекен – Тимур Мусаев;

Курейш Сагов проиграл Виталию Ананину техническим нокаутом в четвертом раунде.

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