Hardcore FC: Новрузов – Абдырахманов, Матевосян против Бридова
В Москве проходит турнир Hardcore FC. В главном событии вечера состоится поединок за титул в легком весе между Эмилем Новрузовым и Саматом Абдырахмановым.
Результаты боев:
Эмиль Новрузов – Самат Абдырахманов;
Тигран Матевосян – Даниил Бридов;
Мухамед Калмыков – Амхад Чжанчураев;
Дастан Бекен – Тимур Мусаев;
Курейш Сагов проиграл Виталию Ананину техническим нокаутом в четвертом раунде.
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