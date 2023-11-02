Комментатор UFC раскритиковал турнир Фьюри – Нганну: «Наши PPV-ивенты не идеальны, но в Саудовской Аравии были концерт и мертвая публика»

Джон Аник раскритиковал турнир Фьюри – Нганну.

«Несмотря на то, что UFC выписывают чеки, могу признать, что наш PPV-продукт не идеален, но что за хрень творилась в Саудовской Аравии?

Концерт, мертвая публика. Хотя казалось, что боксерские промоутеры научились проводить ивенты», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

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