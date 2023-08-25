Прогноз Физиев — Гамрот на UFC Fight Night 228: ставки и коэффициенты на бой 24 сентября

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Главным поединком на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, который состоится на арене UFC Apex вечером 23 сентября (ночью 24 сентября по московскому времени) станет бой шестого номера рейтинга UFC в легком весе азербайджанско бойца Рафаэла Физиева против седьмого номера рейтинга поляка Матеуша Гамрота. Бои главного карда начнутся приблизительно в 03:00 по московскому времени. Посмотреть их можно будет на канале «Матч! Боец».

 

Рафаэль Физиев (Азербайджан)

  • возраст – 30 лет 
  • рост – 173 см
  • размах рук – 182 см
  • стиль – муай-тай, кикбоксинг, бокс
  • прозвище – Атаман

У Рафаэля Физиева интересная биография. Родился он в селе Кордай Жамбылской области в Казахстане. В раннем детстве отец вместе с братьями отвел его в боксерский зал, но занятие это Рафаэлю не понравилось. Впоследствии семья переезжает в город, и тут уже Физиев был вынужден заняться единоборствами, поскольку в школе нужно было давать отпор хулиганам. Выбор пал на муай-тай. Затем он стал заниматься и другими единоборствами, стараясь стать универсалом. Со временем в 2015 году Рафаэль дебютирует в ММА, на тот момент ему 22 года. Сначала он выступает за Кыргызстан, одерживает шесть побед в различных малоизвестных промоушенах, но попадает на карандаш представителям UFC. В 2019 году Физиев дебютирует в организации и в первом же бою уступает в Санкт-Петербурге россиянину Магомеду Мустафаеву нокаутом. Выводы были сделаны, и в дальнейшем Рафаэль выдает серию из шести зрелищных побед. В пяти из них бои с его участием назывались или лучшими, или объявлялись «выступлениями вечера». Всем стало очевидно, что в легкой весовой категории появился еще один сильный боец, и дальше на пути Рафаэля встал Джастин Гейджи. На турнире UFC 286 в марте 2023 года в Лондоне Физиев проигрывает ему раздельным решением судей.

Матеуш Гамрот (Польша)

  • возраст – 32 года 
  • рост – 178 см
  • размах рук – 178 см
  • стиль – бокс, вольная борьба, бразильское джиу-джитсу
  • прозвище – Игрок (Gamer)

Матеуш Гамрот чуть постарше и поопытнее своего очередного оппонента, да и в ММА у него послужной список гораздо богаче. Начинал он в любительском спорте с вольной борьбы, был участником многочисленных турниров и провел более трехсот схваток за десять лет. Но в 2011 году решил попробовать себя в ММА среди любителей и остался в смешанных единоборствах. В 2012 году поляк дебютировал в профессионалах. В течение восьми лет он проводит восемнадцать поединков во второстепенных промоушенах, главным образом в KSW, в семнадцати побеждает и один раз заканчивает бой вничью. Причем поляк  единственный спортсмен в истории KSW, который выиграл два чемпионских пояса в двух разных категориях (в легком и полулегком весе). Тут же подоспели представители UFC и заключили с Матеушем контракт. Дебютировал в рамках промоушена он в ноябре 2020 года в Абу-Даби против грузинского бойца Гурама Кутателадзе. Первый блин вышел комом — поражение раздельным решением судей. Затем последовало четыре победы подряд и вновь поражение против еще одной звезды легкого веса Бенеила Дариуша. Однако в марте 2023 года Матеуш смог то поражение закрыть в бою против американца Джейлина Тернера, поляк выиграл раздельным решением судей. Теперь у Гамрота еще более сильный и амбициозный соперник.

Прогноз и коэффициенты

Сейчас в UFC в легком весе наблюдается такая высокая конкуренция, что любой бой вызывает повышенный зрительский интерес. Тем более когда речь идет о поединке Рафаэля Физиева. Он уже зарекомендовал себя в качестве одного из самых зрелищных бойцов промоушена независимо от весовой категории. Можно быть уверенным, что и в предстоящем поединке он с первых секунд взорвет темп и будет пытаться наносить один за другим удары с двух рук. Если противник попытается разорвать дистанцию, то в бой пойдут вертушки и хай-кики. Рафаэль наверняка будет готов к тому, что его противник попытается сблизиться и осуществить тейкдаун, но ранее мы видели, что Физиев может уходить из борьбы в партере. Главная его надежда это ударная мощь и скорость.

Польский боец славится своим умением распределить силы на весь поединок, сколько бы он не длился. В отличие от Физиева он предпочитает работать в партере и точно будет стремиться пройти в ноги, что ему не раз удавалось сделать в других боях. Матеуш достаточно тонко чувствует дистанцию и постарается нивелировать преимущество азербайджанца в стойке. Для обоих спортсменов бой имеет важное значение, каждый из них стремится приблизиться к титульному поединку. Стилистически они разные и тем более интересно, чьи аргументы окажутся весомее. Букмекеры склоняются к тому, что у Рафаэля их больше и отдают ему небольшое преимущество. Коэффициент на победу Физиева 1,84, успех Гамрота оценивается коэффициентом 2,03.

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