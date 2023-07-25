Где смотреть UFC on ESPN 50 Кори Сэндхаген — Роб Фонт: когда, во сколько прямая трансляция 6 августа

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN Кори Сэндхаген Роб Фонт Бокс/MMA/UFC

Ночью 6 августа пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Bridgestone Arena» в Нэшвилле, США. Турнир возглавит бой в промежуточном весе между Кори Сэндхагеном и Робом Фонтом.

 

Кори Сэндхаген — американский ММА боец (легчайший вес). В 2015 году спортсмен провел свой первый бой в качестве профессионала, за это время он провел 20 боев, 16 из которых выиграл. Сейчас Сэндхаген находится на 4 строчке официального рейтинга в легчайшей весовой категории. В марте этого года боец дрался с Марлоном Верой. Этот бой Кори Сэндхаген выиграл раздельным решением судей.

Роб Фонт — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). В течение 11 лет он выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а на сегодняшний день в его активе 20 побед и 6 поражений. Фонт занимает 7 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Свой предыдущий бой он провел 8 апреля этого года, его противником был Эдриан Яниз. В этом поединке Роб Фонт одолел соперника техническим нокаутом.

Где смотреть UFC on ESPN 50, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • начало основного карда в 04:00 по мск

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